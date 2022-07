I Holland har protester over en ny lov, der skal nedbringe kvælstofudledningen i landbruget, splittet landet i de seneste uger. Utilfredse landmænd i titusindvis har bl.a. blokeret motorveje, leverancer til supermarkeder og en lufthavn. Og noget tyder på, at protesterne fortsætter.

Vreden har spredt sig over hele landet. Det anslås, at op mod 40.000 mennesker var på gaden på én dag alene for at vise deres utilfredshed med en lov, som de mener presser flere landbrug til at lukke.