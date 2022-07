Sunak var ifølge avisen Financial Times den klare favorit til at overtage efter Johnson, indtil der i april kom kritisk fokus på hans hustrus skatteforhold.

Han regnes dog fortsat blandt favoritterne.

Tidligere og nuværende ministre såsom Sajid Javid, Nadhim Zahawi, Liz Truss og Penny Mordaunt nævnes som oplagte bud. Også forsvarsminister Ben Wallace menes at være i spil - og en mulig favorit.

Det vides endnu ikke, præcist hvordan processen frem mod at finde en ny britiske premierminister kommer til at forløbe.

Mandag er der møde i det magtfulde 1922-udvalg blandt de konservative. Det er her, de næste skridt skal fastlægges.

Forventningen er, at det kan tage op mod to til tre måneder at finde en ny leder og premierminister.