EU vil kategorisere gas og atomkraft som grønt

EU-kommissæren for finansielle tjenesteydelser, Mairead McGuinness, erkendte dog forud for afstemningen, at forslaget ikke er ideelt:

- Jeg har aldrig kaldt gas for ”grøn energi”. Det er et fossilt brændstof. Og det kan jeg sige på flere sprog, hvis der er behov for det, sagde hun tirsdag forud for afstemningen.

Hun understregede dog samtidig, at forslaget er nødvendigt og ”pragmatisk” i den nuværende situation med mangel på energi.

- Nogle medlemslande, der bevæger sig væk fra beskidte, fossile brændstoffer, har brug for gas i overgangsfasen. Atomkraft er også del af vores energimix i overgangsfasen, siger Mairead McGuinness.