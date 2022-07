Onsdag er dommens dag for et af denne valgperiodes mest omdiskuterede og kontroversielle tiltag, som Europa-Parlamentet skal tage stilling til. I månedsvis er der blevet forhandlet intenst, og mindre end et døgn før den afgørende afstemning ønskede flere danske medlemmer af parlamentet endnu ikke at svare på, hvordan de ender med at stemme.