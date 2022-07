Teenager tiltalt for drab på to gymnasielærere i Malmø

En 18-årig svensk mand, der i marts angreb et gymnasium i Malmø, er onsdag blevet tiltalt for dobbeltdrab.

Manden har i forvejen erkendt at have dræbt to kvindelige lærere. Han har efterfølgende også udtrykt anger, siger hans forsvarsadvokat, Anders Elison.

Ifølge forsvareren var den nu tiltalte psykisk meget syg og havde stærke selvmordstanker forud for angrebet.