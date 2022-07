Lektor: Johnsons tid som premierminister rinder ud

Onsdag skal Johnson i Underhuset til den ugentlige spørgetid til premierministeren.

Ole Helmersen har før troet, at det ville være slut for Johnson. Men denne gang er det svært at se et andet udfald.

- Når to så fremtrædende ministre har trukket sig - og endnu en minister har gjort det samme i dag - så er det et udtryk for, at partiet endegyldigt har mistet tilliden til ham.

- Jeg tror ikke, at det varer ret længe, før han er fortid. Det er som en snebold, der ruller.

Boris Johnson kom i stor modvind under den såkaldte partygate-skandale.

Sagen er den, at der på trods af coronanedlukningen i 2020 blev holdt fester i premierministerens embedsbolig på Downing Street 10.