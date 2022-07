EU-lovgivning kan bremse videoer fra masseskyderier

Socialdemokratiets medlem af EU-Parlamentet Christel Schaldemose har været ordfører på forslaget. Hun havde gerne set konkrete tidsfrister for, hvor hurtigt indholdet skal fjernes. Men det var ikke muligt at få med, da flere frygtede, at det ville gå ud over ytringsfriheden, fordi selskaber ville være fristet til at fjerne for meget indhold for at være sikre på ikke at få en bøde.

Til gengæld stilles der nu også skærpede krav til de algoritmer, som blandt andet styrer søgeresultaterne hos Google.

Det kan blandt andet få betydning i sager om masseskyderier, hvor en video måske er blevet fjernet af YouTube, men florerer på mindre sider. Her vil algoritmerne i dag fremme de resultater, som flest klikker og kommenterer på.