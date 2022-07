Nordiske lande sender tanker til Danmark efter skyderi

Skyderiet fandt sted i indkøbscenteret Field’s i København. Tre personer blev dræbt, og fire er i alvorlig tilstand. Desuden er en række personer kommet lettere til skade.

Kort efter at politiet ankom til Field’s, anholdt betjente en 22-årig mand. Den hovedmistænkte menes at have handlet alene, er kendt af psykiatrien, og politiet ser ikke umiddelbart tegn på, at det var en terrorhandling.

Den finske statsminister, Sanna Marin, udtaler ifølge nyhedsbureauet AFP, at hun blev meget ”ked af at høre om den chokerende voldshandling”.

Også Albin Kurti, der er premierminister i Kosovo, sender tanker til alle, der er blevet påvirket af skyderiet i København.

– Kondolencer til familier, der har mistede deres elskede. Kosovo står med Danmark, skriver han på Twitter.