01/07/2022 KL. 06:45

Overblik: Få seneste nyt om krigen i Ukraine

Russerne bomber Odesa. Ukraine anklager russerne for at bruge gamle og upræcise missiler. Zelenskyj kommenterer ukrainsk kontrol over Slangeøen. Amerikansk krigsfange afviser at have skudt mod russere. Få overblikket over den seneste udvikling her.