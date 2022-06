Amnesty: Angreb på Mariupol-teater var en klar krigsforbrydelse

Igor Moroz, en 50-årig arkitekt fra Mariupol, fortæller til Amnesty, at han så angrebet. Han fortæller, at han så bygningstaget eksplodere og springe 20 meter op i luften, før det kollapsede.

- Jeg kunne ikke tro mine egne øjne, for teatret var et helle. Der var to store skilte, hvor der stod ”børn” malet på, siger han.

Inde i bygningen var rædslerne også til at tage og føle på. Yehven Hrebenstskyj fortæller Amnesty, at han fandt sin far Mykhajlos lig i teatrets koncertsal efter angrebet.

- Først så jeg hans hånd. Man kan kende sine nærmestes hænder. Hans ansigt var smurt ind i blod. Hans krop var dækket af murbrokker. Jeg ville ikke have, at min mor skulle se det, fortæller han.