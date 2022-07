Det kan blive en af historiens mest skæbnesvangre øl. Den kan både udløse en lederkrise i det britiske arbejderparti og føre til nyvalg.

Labours leder, Keir Starmer, har bebudet, at han vil gå af som partiformand, hvis politiet i Durham giver ham en bøde for at have brudt de strikse regler under nedlukningen af samfundet under pandemien.