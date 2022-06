Da coronapandemien hærgede Tyskland, blev han kendt for at indføre strammere restriktioner end mange andre steder i landet - med lavere smittetal til følge.

Ifølge Daniel Günther, der er ministerpræsident for CDU i Slesvig-Holsten, bliver en af Claus Ruhe Madsens vigtigste opgaver at styrke erhvervssamarbejdet med de skandinaviske lande, herunder Danmark.

Madsen beskriver i en pressemeddelelse, hvorfor han har takket ja til tilbuddet om at blive minister.

- Med emner som økonomi, trafik, arbejde, teknologi og turisme samt forholdet til Danmark er det for mig ikke at vende ryggen til mit andet hjem, men meget mere at vende tilbage til rødderne, både geografisk og indholdsmæssigt, udtaler han.