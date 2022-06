Sveriges kurdere vil holdes ude af Nato-forhandlinger

- Der er også en stor og stærk eksilgruppe af kurdere i Sverige, hvoraf dele støtter PKK, siger han med henvisning til Det Kurdiske Arbejderparti (PKK).

PKK er på EU’s terrorliste og har i årevis gjort oprør på tyrkisk grund.

Sverige har længe lagt afstand til PKK.

Tyrkiet er dog utilfreds med, at Sverige ikke vil udlevere personer, der har forbindelse til PKK eller den muslimske lærde Fethullah Gülen.

Gülen og hans tilhængere er under anklage for at have stået bag et fejlslagent kup mod præsident Recep Tayyip Erdogan i 2016.