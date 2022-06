Zelenskyj bad om hjælp til genopbygning: Danmark undersøger hvordan

Partnerskabet skal blandt andet forholde sig til de økonomiske muligheder ved genopbygningsarbejdet og se på, hvordan danske virksomheder spiller bedst sammen med blandt andet internationale fonde.

De kommercielle muligheder og rammebetingelser, der er for de danske virksomheder, skal undersøges. Det samme skal virksomhedernes mulighed for at komme ind på det ukrainske marked.

- Virksomheder i vores land har løsninger, som kan gøre en forskel for det genopbygningsarbejde, der skal gøres i Ukraine, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S).

- Vi har mange af de rigtige løsninger og produkter, som skal bruges i Ukraine.

Erhvervsministeren nævner, at Danmark her og nu kan hjælpe med at sikre vandforsyningen og få vand i vandhanerne igen, få logistikken til at køre og hjælpe på fødevareområdet, som er hårdt ramt.

På længere sigt kan Danmark hjælpe med at lave grøn energi og energieffektiviseringer, så Ukraine kan komme til at undvære russisk gas.

Partnerskabet består af regeringen, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Danske Rederier, Landbrug & Fødevarer, Green Power Denmark, FH og CO-Industri.