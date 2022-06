Boliger og børnehave i Kyiv ramt af russiske missiler

USA’s præsident, Joe Biden, der er i Tyskland i forbindelse med et topmøde for G7-landene, betegner de nye angreb mod Kyiv som ”barbariske”.

Rusland invaderede Ukraine 24. februar, og i mere end en måned satte præsident Vladimir Putins styrker hårdt ind mod hovedstaden.

Millioner af ukrainere forlod ifølge FN landet i den periode, hvorfra mange søgte mod den polske grænse. Det fremgår ikke klart af FN’s tal, hvor mange af dem der kom fra Kyiv.

Angrebene mod hovedstaden skulle vise sig ikke at bære frugt. Og sent i marts oplyste Rusland, at det ville tilbagetrække sine styrker for at fokusere kræfterne på de to østukrainske regioner Luhansk og Donetsk, som Rusland anerkender som selvstændige folkerepublikker.