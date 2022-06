To døde og flere sårede i skyderi i Oslo

Derudover er øjenvidner blevet bedt om at samles på et nærliggende hotel.

Journalister fra avisen skriver, at der er tale om en kaotisk situation ved natklubben, og at både politi og nødberedskab er til stede. Oslo Universitetssygehus skulle desuden have øget beredskabet i kølvandet på skyderiet.

- I alt bliver ti personer taget hånd om af sundhedspersonale. Tre personer er alvorligt kvæstede, siger Tore Barstad, der er indsatsleder i Oslo politidistrikt, ifølge NTB.

- Det, vi laver nu, er, at vi har samlet en hel masse vidner, som beriger de oplysninger, vi allerede har.

Ifølge NTB blev folk set løbe fra stedet. Og dem, som løb, råbte for at advare andre og skyderiet. Et stort område er også blevet afspærret.