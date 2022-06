Heathrow-ansatte vil strejke under allerede travl sommer

Den store Heathrow-lufthavn, der ligger ved London og er en af Europas travleste, ser ud til at blive ramt af strejke i løbet af sommeren.

Det står klart efter en afstemning torsdag.

Her har 95 procent af luftfartsselskabet British Airways’ ansatte i Heathrow stemt for at gennemføre en strejke. Det oplyser fagforeningen GMB.