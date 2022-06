Unesco: 152 ukrainske kulturarvssteder er ødelagt af krig

FN-eksperter har bekræftet, at 152 kulturarvssteder i Ukraine er blevet helt eller delvist ødelagt i krigen.

Det oplyser FN’s Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur, Unesco.

De beskadigede steder omfatter blandt andet museer, kirker, historiske bygninger, monumenter og biblioteker.

- Disse gentagne angreb på steder med kulturel betydning må stoppe. Kulturarv - i alle sine former - må ikke være mål for angreb under nogen omstændigheder, siger Unesco-generaldirektør Audrey Azoulay i en pressemeddelelse.