Mystisk hul i Estonia-vrag er større end først antaget

Efter tragedien slog en havarikommission fast, at en løsreven bovport var årsagen til, at færgen sank.

Da det var høj sø, flød der vand ind på bildækket. Det gjorde skibet ustabilt i en grad, så det endte med at kæntre og synke.

Det har dog været et mysterium for mange, hvordan skibet kunne synke på under en time.

Dokumentaren fra 2020 belyser ifølge Politiken, at et skib på størrelse med ”Estonia” aldrig før er gået til bunds så hurtigt. Den peger samtidig på, at det store hul kan være forårsaget af en udefrakommende kraft.

Overlevende og pårørende til ofrene for ulykken har i årtier kæmpet for, at omstændighederne omkring ulykken skulle undersøges grundigere.