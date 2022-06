Storbritannien står over for største togstrejke i 30 år

Parterne har været uenige om blandt andet løn og arbejdsforhold.

RMT har afvist to forskellige forslag om nye aftaler. Det siger Mick Lynch, der står i spidsen for transportforbundet, på et pressemøde.

- Begge forslag er uacceptable, og det er nu blevet bekræftet, at strejken, der er planlagt til at finde sted denne uge, kommer til at ske, siger han.

Den varslede strejke ventes at forårsage massive trafikale problemer, skriver nyhedsbureauet AFP. Blandt andet vil det besværliggøre transporten til musikfestivalen Glastonbury og til de britiske studerendes eksamener.