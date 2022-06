Rutte understreger, at de daværende bosniske ledere, Radovan Karadzic, og hærchefen Ratko Mladic, har skylden for folkedrabet. Han siger samtidig, at det internationale samfund svigtede.

Hændelserne i Srebrenica førte til, at den daværende hollandske regering under Wim Kok gik af i 2002, da en anden officiel rapport konkluderede, at Dutchbat var blevet udsendt på en ”umulig opgave”.

Holland er siden 2014 som det første land nogensinde blevet holdt ansvarligt for en fredsbevarende styrkes handlinger, da en domstol i Haag afgjorde, at den hollandske stat havde ansvaret for over 300 bosniske mænd og drenges død.

I 2017 blev dommen ændret til, at landet kun var delvist ansvarligt for, at de omkring 300, der søgte tilflugt på FN-basen, blev dræbt.