Britisk minister vil klø på for at få asylansøgere til Rwanda

Hun siger også, at ”mange af dem, som blev taget af flyet i dag, kommer til at være om bord på det næste”.

I 11. time betød en række indsigelser fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, at ingen af asylansøgerne lovligt kunne flyves til Rwanda, og afgangen blev aflyst.

Indsigelserne baserede sig blandt andet på sundhedsforhold og menneskerettighedsforhold i Rwanda.

Patel siger, at det hele tiden har været kendt, at planen om et modtagecenter i Rwanda ville blive svær at gennemføre, og at hun er skuffet over, at de sene juridiske indsigelser har gjort, at flyet ikke kunne lette.