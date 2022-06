Kevin Spacey skal torsdag møde i retten i London

Spacey er også anklaget for at få en person til at indgå seksuel aktivitet uden samtykke. Overgrebene skal være sket mellem 2003 og 2013.

Spacey meddelte for to uger siden, at han frivilligt vil deltage i en britisk retssag, hvor han er anklaget for de seksuelle overgreb.

Den britiske anklagemyndighed oplyste 26. maj, at den havde godkendt, at Kevin Spacey kunne sigtes for fire tilfælde af seksuelle overgreb mod tre forskellige mænd.

- Selv om jeg er skuffet over anklagemyndighedens beslutning om at gå videre med sagen, vil jeg frivilligt møde op i Storbritannien, så snart det kan arrangeres, og forsvare mig selv mod disse anklager, sagde Kevin Spacey sidst i maj. Udtalelsen kom i tv-showet Good Morning America.