To personer er døde efter skyderi i tysk supermarked

Skyderiet skete omkring klokken 13.

Ifølge Reuters har den lokale avis HNA citeret et øjenvidne for, at en mand har skudt en kvinde og herefter sig selv i et Aldi-supermarked. Beretningen er tirsdag eftermiddag ikke bekræftet af officielle kilder.

Schwalmstadt ligger i delstaten Hessen i det centrale Tyskland knap 100 kilometer nordøst for den tyske storby Frankfurt.

Byen har omkring 8500 indbyggere, skriver Reuters.