Svensk minister overlevede med det yderste af neglene

Der sidder 349 medlemmer i Riksdagen.

97 stemte imod at vælte Johansson, 70 afstod, og otte var fraværende.

Forud for afstemningen var meget fokus rettet mod løsgængeren Amineh Kakabaveh. Hun havde truet med at stemme imod Johansson, hvilket ville have skabt et flertal for at vælte ministeren - og reelt også regeringen.

Statsminister Magdalena Andersson havde på forhånd meddelt, at et farvel til Johansson også ville betyde et farvel til den svenske regering.

Men sådan gik det altså ikke.