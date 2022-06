- I sidste ende kan det her betyde, at Kommissionen og EU-domstolen kan tvinge Danmark til at indføre en mindsteløn, siger Marianne Vind.

Hun tager dermed fat i den bekymring, som også Enhedslistens Nikolaj Villumsen har rejst for, at forslaget - uden at det er intentionen - risikerer at indføre en lovbestemt mindsteløn i Danmark.

EU-Kommissionen har dog gentagne gange understreget, at direktivet vil give mulighed for, at lande som Danmark kan fortsætte med deres nuværende model. Faktisk bliver den danske model fremhævet som et godt eksempel, blandt andet fordi den sikrer de ansatte de bedste løn- og arbejdsvilkår.

Ifølge EU-Kommmissionen er målet med direktivet tværtimod at sikre, at mindstelønnen er høj nok i lande - der i modsætning til Danmark - har en lovbestemt mindsteløn.