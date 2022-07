Roula Darzanous har en bandage om sit venstre håndled.

De mange kilo, som hun dagligt slæber på et hospitalsvaskeri i Athen, har givet hende problemer med seneskedehindebetændelse.

Lægen har anbefalet hende at holde fri i tre uger, men det har den 57-årige græker ikke råd til. Og for nogle uger siden væltede læsset fuldstændig for Darzanous.