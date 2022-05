EU's udenrigschef: Vi skal også være en militærmagt

- Forsvar er medlemsstaterne kompetence, og medlemstaterne har oprettet European Defence Agency. Målet er at se, hvordan vi performer, og vi skal med sikkerhed gøre mere, siger Borrell.

En række EU-lande, heriblandt Tyskland og Danmark, har i lyset af krigen i Ukraine forpligtet sig på at øge forsvarsbudgetterne markant. Ved at koordinere oprustningen vil EU-landene få markant mere for pengene, mener Josep Borrell.

- Vi skal gøre det sammen. Hvis medlemslandene hver især øger deres forsvarsudgifter, vil det føre til et stort pengespild, siger Josep Borrell.

EU-landene bruger ifølge EU-Kommissionen samlet set lige så meget som Kina og fire gange så meget som Rusland på deres militær. Men hidtil er det sket uden at koordinere indkøbene.