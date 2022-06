Elkogeren begynder at hvæse, men Ahmed Haluwa har kun øje for den firkantede elektroniske måler på køkkenbordet.

De lysende tal viser, at han har 1 pund og 38 pence (12 kr.) tilbage på sit elkort, da han indleder sin demonstration til ære for Jyllands-Posten.

»Her kan du se, det koster 5 pence (44 øre) bare at varme vand til to kopper te. De kalder det for et smartmeter, men jeg ved ikke, hvor smart det er, at strømmen risikerer at blive afbrudt midt i madlavningen eller midt i filmen,« fastslår den 60-årige arbejdsløse kok, der trods alle problemer har bevaret sit udtalte talent for engelsk galgenhumor.