Trods ungarsk uvilje tror EU-chef på oliesanktioner mod Rusland

- Jeg tror, at vi i eftermiddag vil være i stand til at tilbyde lederne af medlemslandene en aftale, siger han.

Et udkast til en sanktionspakke, som Reuters har set, indeholder ganske vist en embargo over for import af russisk olie. Men her fremgår det, at der ikke er enighed om væsentlige detaljer. Derfor vil EU-lederne udsætte den endelige aftale til en senere lejlighed.

- Det Europæiske Råd er enige om, at den sjette sanktionspakke mod Rusland vil omfatte råolie og olieprodukter, som leveres fra Rusland til medlemsstater, med en midlertidig undtagelse for råolie, der leveres via rørledning, lyder det i det seneste udkast til beslutning.