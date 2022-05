Serbien køber gas hos Putin til ekstremt god pris

Vucic siger, at han og Putin også har diskuteret en udvidelse af de serbiske lagre af russisk gas.

Rusland ejer en andel af Serbiens olie- og gasselskab NIS.

Det russiske nyhedsbureau Tass skriver, at Putin og Vucic også talte om situationen i Kosovo.

Rusland støtter Serbiens holdning, at Kosovo er en del af Serbien. Men Serbien mistede retten over Kosovo, efter det i 1999 forsøgte at fordrive Kosovos etniske albanere, der udgjorde 90 procent af befolkningen.

Det fik Nato til at gribe ind i konflikten og sikre sig kontrol over Kosovo.

Efterfølgende har de fleste lande i Europa, herunder Danmark, anerkendt Kosovo som et uafhængigt land.