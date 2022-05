Forskere: Rusland stopper næppe med fremskridt i Donbas

Men det er højst uvist, om de russiske ambitioner begrænser sig til regionen, som udgøres af Donetsk- og Luhansk-regionerne.

- Jeg tror ikke på, at det her er et afgørende vendepunkt i krigen på nogen måde, siger Claus Mathiesen.

- Det er der tale om alt for begrænsede sejre fra russisk side til.

Byen Sjevjerodonetsk i Luhansk-regionen er blandt fokuspunkterne i den russiske offensiv.

Guvernøren i Luhansk, Serhij Hajdaj, har ifølge nyhedsbureauet Reuters sagt, at russiske styrker er gået ind i byen.