24/05/2022 KL. 20:15

Danmark til kamp mod EU-forslag: »Det er en rigtig dårlig idé«

Planen er rigtig god, men regningen betales forkert, siger finansminister Nicolai Wammen om et EU-forslag, der vil gøre det muligt at sælge flere kvoter, som virksomheder kan købe for at kunne udlede CO2.