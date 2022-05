Hedebølge har givet rekordhøje maj-temperaturer i dele af Spanien

- Det virker til, at vi i år har sprunget foråret over og er gået direkte til sommer, men vi må bare klø på, siger 58-årige Rocio Vazquez, der arbejder som gadefejer i Madrid, til nyhedsbureauet Reuters.

Det usædvanligt varme forårsvejr skyldes varm luft, der blæser ind over landet fra Nordafrika. Det har fået temperaturen til at stige med op til 15 grader over gennemsnittet for årstiden.

Nattemperaturen i Spanien har de seneste dage også været usædvanligt høj. Fredag nat forblev den således over 25 grader flere steder.

Selv om det stadig er for tidligt at bruge global opvarmning som forklaring på hedebølgen i Spanien, så er der bred videnskabelig enighed om, at klimaforandringer ventes at gøre hedebølger hyppigere og mere intense over hele verden, hvis det ikke lykkes at reducere det globale CO2-udslip markant.