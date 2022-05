Indtil videre har Erdogan sagt, at han ”ikke vil sige ja” til at lukke de to lande ind i alliancen. Det skyldes, at de har afvist at udlevere en række personer, som af Tyrkiet beskyldes for at være terrorister.

I et telefonopkald med Sveriges statsminister, Magdalena Andersson, gentager Erdogan lørdag sin skepsis. Det oplyser det tyrkiske præsidentkontor.

- Sveriges politiske, økonomiske og våbenmæssige støtte til terrorgrupper skal stoppe, lød det fra Erdogan til Magdalena Andersson.

Han sagde samtidig, at han forlanger at se »konkret og seriøs handling«.