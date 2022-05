Zelenskyj: Få dage til sidste soldat er ude af stålværket

I starten af maj begyndte beretninger om evakueringer af civile fra Azovstal-værket. Siden kom turen til sårede soldater.

Tirsdag fik de tilbageværende soldater ordre om, at deres mission var fuldført. Herefter begyndte de første at overgive sig og blive ført væk i busser af de russiske og prorussiske styrker.

I toppen af det ukrainske militær blev styrkerne i Azovstal hyldet, fordi de over 82 dages kampe havde bundet russiske styrker, som ellers kunne være brugt mod andre ukrainske styrker.

Det tyske nyhedsbureau dpa citerer Røde Kors for at have noteret ”hundredvis” af krigsfanger fra Azovstal-værket. Deres skæbne er uvis.

Denis Pusjilin, der er separatistleder for den selvudråbte republik Donetsk i det østlige Ukraine, har tidligere ifølge det russiske nyhedsbureau Tass sagt, at de ukrainske styrker skal for en domstol.