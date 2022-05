Ukraine stiller russer mistænkt for drab på civil for dommer

Det er ikke oplyst, hvornår retssagen mod den unge russiske soldat begynder.

Men det ligger fast, at soldaten, som er fængslet, risikerer at få en livstidsstraf, hvis kan kendes skyldig i anklagen om at have begået en krigsforbrydelse ved at dræbe en civil.

Statsanklagerens kontor har frigivet et sløret billede af soldaten og offentliggjort hans navn.

Kontoret har ikke oplyst, hvad der er sket med de andre russiske soldater, som angiveligt var sammen med den tiltale, da drabet fandt sted.

I april stemte et flertal i Ukraines parlament for en resolution, der betegner Ruslands militære fremfærd i landet som ”folkedrab”.

Et stort flertal i parlamentet stemte ligeledes for at definere Rusland som en ”terrorstat”.