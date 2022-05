Prins Charles er afløser for sin mor ved parlamentets åbning

Det er ikke nærmere oplyst i mandagens meddelelse fra Buckingham Palace, hvad dronningen fejler. Men en unavngiven kilde ved hoffet siger, at det er relateret til de problemer, hun oplevede sidste år.

Den 96-årige dronning har af lægerne fået besked på at hvile sig, og hun har derfor været tvunget til at aflyse flere arrangementer, siden hun var indlagt i oktober.

Hun blev senest set offentligt i april, da hun deltog i en mindehøjtidelighed for sin afdøde mand, prins Philip, som døde sidste år.

Dronningen har tidligere klaget over, at hun har svært ved at arbejde og at stå.

I februar blev hun smittet med coronavirus, men oplevede kun milde symptomer.

Storbritannien er ved at gøre klar til at fejre dronningens 70-års jubilæum som regent. Det varer efter planen fire dage og bliver holdt i juni.