Labour-leder lover at gå, hvis han får bøde for corona-øl

Starmer og det øvrige Labour har lagt pres på Boris Johnson for at få ham til at trække sig. Det har Johnson nægtet.

Både Johnson og hans finansminister, Rishi Sunak, har fået bøder for at have brudt coronareglerne. Det skete, da de deltog i en fødselsdagsfest i Downing Street i juni 2020.

Johnson og hans medarbejdere er blevet beskyldt for gentagne gange at have brudt de coronaregler, de selv havde indført. Derfor kan der være flere bøder på vej.

Keir Starmer forklarer på mandagens pressemøde, at forskellen på ham selv og Johnson er, at ”det er blevet fastslået, at han har brudt loven”.

- Jeg vil tro, at der nu er over 50 bøder i forbindelse med Downing Street. Og premierministeren er ikke trådt tilbage, siger han.