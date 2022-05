Sinn Féin har skrevet nordirsk historie med nationalistisk valgsejr

IRA kæmpede for, at Nordirland skulle genforenes med Irland - en kamp, som stadig er en mærkesag for Sinn Féin.

Under valgkampen har Sinn Féin dog nedtonet kampen for et forenet Irland for ikke at skubbe centrumvælgere og moderate unionister væk. Mange vælgere er mest optaget af sundhedssektoren, uddannelse og store prisstigninger.

Valget af Sinn Féin kan betyde problemer for den ordning, som blev indgået mellem Nordirland og Storbritannien i kølvandet på sidstnævntes udtræden af EU.

Da Storbritannien forlod EU og det indre marked, skulle der findes en løsning på, hvordan man kunne tjekke, at varer der kom fra Storbritannien og ind i Irland - som stadig er medlem af EU - levede op til EU’s regler for det indre marked.