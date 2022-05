Labours Keir Starmer efterforskes for brud på coronaregler

Keir Starmer, der er leder for det britiske oppositionsparti Labour, efterforskes af politiet i det nordøstlige England for at have brudt reglerne for nedlukning under coronapandemien.

Det oplyser politiet i Durham ifølge det britiske nyhedsbureau PA.

Starmer skal angiveligt have drukket en øl sammen med en kollega, mens han i april sidste år førte kampagne under et suppleringsvalg i Hartlepool.