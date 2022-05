Von der Leyen: Stop for russisk olie kommer med en pris

EU-Kommissionen har lagt op til et stop for køb af russisk råolie inden for seks måneder. Og et stop for køb af raffinerede olieprodukter inden for ni måneder. Men forslaget udfordrer flere lande.

Både Ungarn og Slovakiet ønsker en længere indfasning, så de kan nå at finde alternativer til russisk olie. Og de får måske selskab af Tjekkiet. Samtidig kæmper Grækenland for at få lov til fortsat at transportere russisk olie til andre lande med sin containerflåde. Også selv om man dermed hjælper Rusland til fortsat at tjene penge på olien.