Sinn Féin står til historisk valgsejr i Nordirland

Under valgkampen har Sinn Féin dog nedtonet kampen for et forenet Irland for ikke at skubbe centrumvælgere og moderate unionister væk. Mange vælgere er mest optaget af sundhedssektoren, uddannelse og store prisstigninger.

En valgsejr til Sinn Fein kan skabe nye stærke spændinger i Nordirland, da unionisterne oplever, at brexit har drevet provinsen bort fra det britiske fastland. De ønsker derfor en hård grænse mod Irland, som er medlem af EU.

Dermed er det også usikkert om DUP vil acceptere at spille andenviolin i en ny samarbejdsregering med Sinn Féin. En sådan konstellation ville have været utænkelig for få år siden.