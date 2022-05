Russisk propaganda hænger Astrid Lindgren ud for at være nazist

Plakaterne findes blandt andet uden for Sveriges ambassade i Moskva.

Det svenske udenrigsministerium er opmærksomme på kampagnen mod kendte svenskere.

- Vi har ingen intentioner om at gå ind i en offentlig polemik med den russiske organisation ”Vor sejr”, som angiveligt står bag kampagnen.

I en kommentar skriver det svenske udenrigsministeriums pressetjeneste, at ”Rusland benytter sig at tilbagevendende beskyldninger om ”nazisme” mod lande og individer, som er kritiske over for Ruslands handlinger”.