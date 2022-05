»Jeg ser ikke en eneste, der drager fordel af denne vanvittige krig! Uskyldige folk og soldater dør,« skrev Tinkov.

Han fortalte i samme ombæring, at 90 procent af russerne ikke støtter krigen.

Nu hævder han, at han siden blev tvunget til at sælge sine aktier i Tinkoff Bank under stærkt pres fra Kreml. Ifølge TV 2.dk lever han nu i skjul, mens han hver dag forventer, at Vladimir Putins bødler kommer. Hans formue er svundet fra knap 60 milliarder kroner til 6 milliarder kroner, og han har mistet sit livsprojekt Tinkoff Bank, der har 18.000 ansatte.

Allerede dagen efter Instagram-opslaget truede præsident Vladimir Putins administration angiveligt med at nationalisere banken, hvis ikke den droppede forbindelsen til Tinkov.

Den 54-årige Tinkov fortæller videre, at han hyrede livvagter, efter at nogle venner med kontakter i de russiske sikkerhedstjenester fortalte ham, at han havde grund til at frygte for sit liv.

Tinkoff Bank har afvist milliardærens udlægning af sagen.

I Danmark er Oleg Tinkov nok mest kendt for sin periode på cykelholdet Saxo-Tinkoff, der siden skiftede navn til Tinkoff.

