Eksplosioner i pro-russisk region udløser hastemøde i Moldova

En russisk general sagde i sidste uge, at Ruslands mål med invasionen er at komme i kontrol med det østlige og sydlige Ukraine.

Derudover sagde han, at kontrol over disse områder vil sikre bedre adgang til Transdnestr. Det fik Moldova til at indkalde den russiske ambassadør i landet til samtale.

Og Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, sagde, at udtalelsen viser, at Ukraine bare er et første skridt fra Rusland.