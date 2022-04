Emmanuel Macron vandt ifølge de første officielle målinger 58,2 pct. af stemmerne i en afgørende runde af det franske valg.

Dermed tyder alt på, at Emmanuel Macron kan fortsætte som Frankrigs præsident fem år endnu.

Det vakte glæde hos flere.

»Kære Emmanuel Macron. Alle mine lykønskninger med Deres genvalg til præsident for Republikken. Jeg glæder mig til at kunne fortsætte vores fremragende samarbejde. Sammen kan vi bringe Frankrig og Europa fremad,« skriver formand for EU-kommissionen Ursula Von Der Leyen på sin Twitter.