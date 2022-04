Forsker: Lav fransk stemmeprocent kan få valgsejr til at falme

- Det ser ud til, at valgdeltagelsen vil være lav, og det bekræfter en tendens, man har set over det seneste årti eller to. Der er i stigende grad et manglende engagement blandt de franske vælgere, når det gælder de store valgkampe.

- Det er dels nogle, der ikke synes, det giver mening at stemme, for hvad gavner det? Og så er der dem, der siger, at i valget mellem Macron og Le Pen kan de ikke se sig selv i nogen af dem, og derfor vil man helst bare blive hjemme, siger hun.

Søndagens valg står mellem den siddende præsident, Emmanuel Macron, og den EU-kritiske Marine Le Pen fra den yderste højrefløj.