Madeleine McCanns forældre: Vi har ikke opgivet håbet

Parret siger desuden, at det ”byder nyheden velkommen”, og at det anser udviklingen som et tegn på, at der er ”fremskridt i efterforskningen”.

Sigtelsen torsdag skete i Tyskland efter anmodning fra Portugal.

Det er første gang, at portugisiske anklagere har udpeget en officiel mistænkt i sagen, siden at det britiske barns forældre blev udpeget som mistænkte i 2007. Mistanken mod forældrene blev ophævet året efter.

Madeleine forsvandt fra sit soveværelse i maj 2007 under en familieferie i Algarve-regionen i Portugal. Hendes forældre spiste middag nær hotellet.