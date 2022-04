Folkekirkens Nødhjælp gør klar til at rydde landminer i Ukraine

Under et pressemøde med den ukrainske præsident sagde hun, at den danske støtte til Ukraine netop inkluderer hjælp til dette.

- Vi har set det i dag, hvor vigtigt det er, hvis befolkningen skal vende tilbage til de områder, hvor de har boet hele deres liv, lød det, efter at hun havde besøgt den krigshærgede by Borodjanka lidt uden for Kyiv.

Den beslutning bakker Folkekirkens Nødhjælp op om, fortæller generalsekretær Birgitte Qvist-Sørensen i pressemeddelelsen.

- Vi bakker op om regeringens beslutning om at hjælpe ukrainerne med minerydning og med at fjerne ueksploderet ammunition så hurtigt som muligt, siger hun.

Birgitte Qvist-Sørensen vurderer dog, at det vil komme til at tage flere år at rydde de ukrainske byer for miner og andre eksplosive dele fra krigen.